È sempre mezzogiorno: continuano i preparativi per il grande ritorno di Antonella Clerici (Di mercoledì 12 agosto 2020) Antonella Clerici è quasi pronta per il grande ritorno in Rai, la conduttrice, che ha preso parte alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, sta ultimando i preparativi per il lancio del nuovo format televisivo È sempre mezzogiorno; in onda nel daytime al posto de La prova del cuoco. Una nuova era per la fascia del mezzogiorno in quel di Rai 1, ma una vecchia conoscenza che, stando agli umori del web, era mancata. Antonella Clerici in cerca del cast Un programma in cerca di un cast d'eccezione, nonne e mamma esperte di cucina, galateo e non solo, sarà questo l'ingrediente segreto che caratterizzerà È sempre

