Donna denuncia la nuora e la fa arrestare con l’accusa di istigazione al suicidio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una Donna di 55 Annia originaeia di Gujarat, in India, Muli Parmar, ha accusato sua nuora di aver indotto il figlio al suicidio perchè non voleva mai fare sesso con lui. La nuora è stata arrestata. La testimonianza di Muli Muli ha dichiarato alla polizia «Una volta sono andato nella stanza di mio figlio e ho scoperto che lui e sua moglie dormivano in letti separati. Quando ne ho chiesto le ragioni a mio figlio, mi ha spiegato che non avevano una relazione fisica in quanto la moglie aveva pronunciato un giuramento in base al quale non sarebbe andata a letto con suo marito». Geeta, la nuora è stata quinsi denunciata per istigazione al suicidio. La ragazza è accusata di aver provocato uno stress mentale al ... Leggi su nonsolo.tv

