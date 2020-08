Bonus ai parlamentari | L'indegna gazzarra (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il dato è, a mio parere, che in questi ultimi tre giorni è stata sollevata una indegna gazzarra (ripresa ampiamente e continuamente da tutti gli strumenti informativi ), sol perché 5 deputati con partita Iva - un parte infinitesimale dei componenti del Parlamento – ha approfittato di una normativa di legge nominalmente fatta senza differenziazioni e precisazioni. p margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% Buona per tutti. Infatti, in milioni, anche quelli con redditi ben lauti, si sono (...) - Tribuna Libera / Bonus, parlamentari Leggi su feedproxy.google

fanpage : #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi - ManlioDS : Volete che facciano #FuoriINomi dei 5 (dis)onorevoli del #bonus #600euro? Vi capisco. Anche io. Allora appassionate… - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - Pensierisparsi1 : Molinari: 'Lo scandalo del bonus ai parlamentari ci insegna l’importanza della qualità degli eletti' - ArteseGerardo : RT @VeroDeRomanis: Bonus 600 euro. Le responsabilità sono di: 1) chi ha fatto la legge; 2) chi ha preso il bonus; 3)chi ha scelto i parlame… -