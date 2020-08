Viviana Parisi, aperta inchiesta per omicidio e sequestro di persona (Di martedì 11 agosto 2020) Si tratta di un «tecnicismo» per dare ampio margine alle indagini. Intanto proseguono le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni figlio della donna ritrovata senza vita nei boschi del Messinese. Oggi l’autopsia sul cadavere. Sono omicidio volontario e sequestro di persona i reati per cui la Procura di Patti ha aperto un'inchiesta sulla morte della dj Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni della donna, Gioele. Un tecnicismo che consente di avere maggiore margini di manovra nelle indagini. Tant'è che al momento non ci sono indagati, perché il fascicolo è a carico di ignoti. Per la Procura di Patti, infatti, tutte le piste sono aperte e non ci sono al momento ipotesi privilegiate. Un contributo alle ... Leggi su howtodofor

