Pirlo non gradisce Milik, vuole Dzeko come spalla di Ronaldo (Di martedì 11 agosto 2020) Uno degli uomini del Napoli sul mercato in uscita è Milik. Il quale ha praticamente chiuso il contratto con la Juventus. Nel frattempo, però, a Torino è cambiato l’allenatore e Pirlo non è molto convinto del polacco. Lui vuole una prima punta per la sua Juve. Si è parlato di Zapata. In realtà il suo primo obiettivo è Dzeko il centravanti della Roma. Per Pirlo è la spalla ideale di Cristiano Ronaldo: uno in grado di creare spazi, che sa giocare con la palla. Una sorta di Benzema. Meno forte, più anziano ma comunque competitivo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

