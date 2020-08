Grande Fratello Vip 5: Antonella Elia è la nuova opinionista (Di martedì 11 agosto 2020) Antonella Elia - GFVIP La quinta edizione di Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 dal prossimo settembre, ha una nuova opinionista: Antonella Elia. La new entry è stata ufficializzata dai canali social del reality show, che verrà condotto per la seconda volta consecutiva da Alfonso Signorini. Reduce dalla recente esperienza a Temptation Island 2020, che ha messo in crisi la sua storia d’amore con Pietro Delle Piane, la showgirl torinese entra a far parte della squadra del Grande Fratello Vip a 5 mesi dalla fine della sua partecipazione in qualità di concorrente, che l’ha vista arrivare in finale e classificarsi sul sesto gradino del podio. Da combattiva concorrente a pungente ... Leggi su davidemaggio

