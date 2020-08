Coronavirus, Piano del Ministero contro eventuale aumento casi autunno (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno messo a punto un Piano, pubblicato sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, diffuso con una circolare alle Regioni, agli altri ministeri e a diverse istituzioni, per “fronteggiare in modo ottimale un eventuale aumento nel numero di nuove infezioni di Sars-CoV-2 in autunno-inverno 2020-2021”.Il Piano ruota attorno all'organizzazione delle strutture sanitarie, ai posti letto, agli accessi in ospedale fino alla medicina del territorio. Nel documento sono elencati quattro diversi possibili scenari per l'epidemia in corso.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

