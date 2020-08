Cina, perché lo Shenzhen ha esonerato Donadoni (Di martedì 11 agosto 2020) Roberto Donadoni non è più l'allenatore dello Shenzhen FC. All'ex tecnico del Bologna è stato fatale l'inizio di stagione, che ha visto la squadra perdere 3 partite su 4, con tre sconfitte consecutive,... Leggi su gazzetta

GrimoldiPaolo : Gravissimo. Con l'arresto di Agnes Chow, il regime comunista cinese sfida il mondo civile. Dopo i lager per uiguri… - matteosalvinimi : Perché P.Chigi non avvertì almeno le Regioni? Perché non ha risposto alle richieste di chiarimento dei governatori?… - rubio_chef : È come se in Francia si facessero le foto co’ la Baguette, negli USA co’ l’Hamburger, in Giappone co’r Sushi, in Pa… - AnnaP1953 : Vorrei chiederle se lei considera la Cina una repubblica democratica. Lo dico perché parlate sempre di altri paesi… - Alessandra__bb : RT @MarioSi36875732: ?????????????????? Fatti in #Cina naturalmente, perché in Italia non è possibile farli in un mese. Grazie PD e grazie anche ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina perché Può scoppiare la guerra tra America e Cina? Corriere della Sera