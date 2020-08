Venezia 77: La Verità sulla Dolce Vita di Fellini, fuori Concorso (Di lunedì 10 agosto 2020) Venezia 77, La Verità sulla Dolce Vita di Fellini, fuori Concorso Salvatore – Shoemaker of Dreams, la Biografia su Ferragamo, fuori Concorso… In anteprima mondiale alla 77. Mostra del Cinema di Venezia, fuori Concorso, il docufilm di Giuseppe Pedersoli che per la prima volta con documenti inediti, svela l’inizio e le avventure di uno dei capitoli immortali della storia del cinema: La verità su La Dolce Vita, prodotto da Gaia Gorrini per Arietta Cinematografica, in associazione con Istituto Luce-Cinecittà che lo distribuisce per l’Italia, mentre la distribuzione per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

