USA, crescono le ricerche di personale a luglio (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Accelera l’offerta di posti lavoro in USA a giugno. E’ quanto rilevato dal Report JOLT dell’U.S. Bureau of Labor Statistics americano, che misura le posizioni di lavoro aperte (Job Openings) e le ricerche di personale avviate (recruitment). A luglio, le posizioni aperte erano salite a 5,889 milioni dai 5,371 milioni di fine giugno, confermando una sostanziale ripresa del mercato occupazionale. Migliora anche l’indicatore del mercato del lavoro del Conference Board che sale a 50,89 punti dai 49,46 punti del mese precedente. Leggi su quifinanza

Coronavirus, anche in Italia e Usa è boom di positivi tra i giovani

Sale in maniera considerevole il numero di positivi under 18 positivi al coronavirus: negli ultimi trenta giorni la percentuale è schizzata fino al 13,2%, a fronte di un 2,3% di giugno. (Foto di Maja ...

