Tenet, Robert Pattinson parla delle sequenze d'azione "Me la stavo facendo sotto!" (Di lunedì 10 agosto 2020) Robert Pattinson, la produttrice Emma Thomas e il cast di Tenet di Christopher Nolan parlano delle scene d'azione del film: 'stavolta ce ne saranno molte'. Tenet il nuovo film di Christopher Nolan con Robert Pattinson è stato descritto dal cast e dalla produttrice come una produzione tra le più ambiziose mai realizzate, e parlando di una scena particolare Pattison ha rivelato "Me la stavo facendo sotto!" In un'intervista con The Irish Times le star del film e la produttrice Emma Thomas (moglie del regista) hanno raccontato di quanto siano state impegnative le riprese per questo particolare progetto. Robert ... Leggi su movieplayer

