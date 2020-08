Sono giorni che Carlo Calenda ignora la domanda di un giornalista sulla legge contro l'omotransfobia (Di lunedì 10 agosto 2020) Cosa ne pensa Carlo Calenda della legge Zan contro l'omotransfobia? Qual è la linea di Azione su questo tema? Non si sa, non è dato saperlo. Calenda, che sta su twitter 24 ore al giorno deciso a ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Sono giorni Sono giorni che Carlo Calenda ignora la domanda di un giornalista sulla legge contro l'omotransfobia Globalist.it Ortucchio, allarme bocconi avvelenati. E’ strage di gatti

Ortucchio – E’ allarme bocconi avvelenati nel Comune di Ortucchio. Negli ultimi giorni diversi gatti sono stati uccisi da bocconi killer disseminati nella zona denominata “Acqua Santa”. Il primo episo ...

Viviana e Gioele, 22 minuti di 'buco' e le tre ipotesi degli investigatori

Sono "almeno tre le ipotesi investigative" sulla morte di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta ieri nei boschi di Caronia (Messina). Ne sono convinti gli inquirenti che stanno indagando, in ...

