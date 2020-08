Juventus, Luca Toni: “Ronaldo avrà grande rispetto del Pirlo campione” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Cristiano Ronaldo avrà un grande rispetto del Pirlo campione e questo è importante come punto di partenza“. Carisma, classe e competenza. Luca Toni è certo della figura di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus anche di fronte a un campionissimo come Cristiano Ronaldo dopo un’annata costellata da rumors riguardo alcuni malcontenti con Maurizio Sarri. “Poi, ovvio, dovrà guadagnarsi anche quello da allenatore ma non avrà problemi perché è un leader, carismatico – ha detto Toni ai microfoni di Tuttosport -. Ama il calcio di dominio, la sua Juventus sarà d’attacco e con la difesa a quattro“. Leggi su sportface

“Juve, regala Pogba a Pirlo!”. Queste le parole di Luca Toni che Tuttosport riporta nell’apertura della prima pagina di oggi. L’ex bianconero parla del nuovo tecnico: “Ha una gran voglia di imparare, ...

In pochi conoscono Andrea Pirlo come l'ex compagno di Nazionale Luca Toni: "Caratterialmente è più come Pep - dichiara l'ex bomber azzurro a Tuttosport -. Non l ...

