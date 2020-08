I cinque deputati che hanno incassato il bonus? Non furbetti, ma piccini (Di lunedì 10 agosto 2020) Sembra che l’estate italiana abbia trovato il tema di cui dibattere sul bagnasciuga delle sue spiagge, all’ombra delle statue nelle sue piazze roventi o sulle panchine rinfrescate dall’aria condizionata nei centri commerciali. cinque parlamentari, tre della Lega, uno del Movimento cinque stelle e uno di Italia Viva, avrebbero fatto richiesta per il bonus partite iva da 600 euro. L’hashtag #fuoriinomi è stato per ore in trending topic su Twitter, mentre le analisi, i dibattiti, le discussioni si sono scisse in due diverse linee di pensiero.Ci sono quelli che criticano il governo, che ha risposto all’emergenza Covid-19 con un welfare a macchia d’olio, di cui tutti possano beneficiare, anche chi ha continuato a lavorare e guadagnare come nulla fosse. I parlamentari per esempio, che a fronte di ... Leggi su wired

Dome689 : RT @petergomezblog: Il M5s chiede ai suoi deputati di rinunciare alla privacy: “Così l’Inps può fare i nomi di chi ha preso il bonus 600 eu… - chiccamonopolii : RT @petergomezblog: Il M5s chiede ai suoi deputati di rinunciare alla privacy: “Così l’Inps può fare i nomi di chi ha preso il bonus 600 eu… - Affaritaliani : Cinque deputati tra i richiedenti del bonus partita Iva da 600 - disicaterina : RT @MarcoRizzoPC: Dalle prime indagini sarebbe emerso che i cinque deputati che hanno chiesto all'Inps il #bonus da 600 euro mensili poi el… - fattoquotidiano : RT @petergomezblog: Il M5s chiede ai suoi deputati di rinunciare alla privacy: “Così l’Inps può fare i nomi di chi ha preso il bonus 600 eu… -