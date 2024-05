Il ’Della’ non si accontenta | Pistoia può competere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Esserci è stupendo: penso che nessuno di noi e nessuna delle persone che sono all’interno della pallacanestro italiana pensasse che riuscissimo ad arrivare ai playoff. Però ce l’abbiamo fatta grazie alla forza di squadra e per noi è un’emozione unica e a livello personale uno stimolo in più a fare bene ed ora ce la godiamo". Parole e musica del capitano biancorosso, Gianluca Della Rosa. In effetti era difficile se non impossibile pronosticare ad inizio stagione chepotesse arrivare tranquillamente alla salvezza, stare saldamente dentro le prime otto e chiudere la sesto posto in classifica. E invece è andata così ed ora i biancorossi sono pronti per giocarsi i playoff. Il primo ostacolo da superare sarà la corazzata Brescia, squadra che in campionato ha battutosia all’andata che al ritorno. "Brescia è una squadra fortissima – ...