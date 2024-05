BMW scappa dalla polizia e perde una gomma - ma va comunque più veloce

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un inseguimento tra lae un giovane autista che sembrava infinito e che neanche un clamoroso imprevisto è riuscito a fermare Un inseguimento senza senso quello avvenuto martedì notte, intorno all’1.30, in Belgio tra la città di Eernegem e quella di Zedelgem. Una macchina dellaaveva appena terminato di fare rifornimento a una pompa di benzina e si stava per rimettere in strada, quando gli è passata davanti una BMW ad alta velocità. La portavoce Annemie Wittesaele racconta: “L’auto si è diretta verso Zedelgemsesteenweg. La nostra squadra ha acceso i lampeggianti, ma l’autista si è rifiutato di fermarsi“. È iniziata quindi una lunga rincorsa che, presto, ha raggiunto una velocità elevatissima. Arrivati a un incrocio, la BMW non ha rallentato e ha svoltato improvvisamente verso sinistra. Una BMW senzafugge ...