Sport in tv oggi giovedì 9 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di2024. E’ il grande giorno delle due semifinali di ritorno di Europa League: l’Atalanta proverà a sfruttare il fattore campo contro il Marsiglia, mentre la Roma è chiamata a una vera e propria impresa a Leverkusen dopo il risultato dell’andata. Prosegue il Giro d’Italia con la sesta tappa, così come gli Internazionali d’Italia iniziano ad entrare nel vivo. Di seguito ecco lazione odierna nelle comode grafiche diface.Face.

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di giovedì 2 maggio 2024. Proseguono gli Europei di ginnastica artistica a Rimini, così come il torneo di tennis di Madrid, con Jannik Sinner pronto a tornare in campo per il ...

ATP Roma, il programma di oggi: quattordici azzurri e Nadal in campo - Sarà un super giovedì agli Internazionali d'Italia , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio. Complici i match rinviati ieri per pioggia, oggi sono previsti 47 incontri di ...

Pechino Express , aspettando la finale: che fine hanno fatto i vincitori delle passate edizioni - Giovedì 9 maggio, su Sky e in streaming su NOW, andrà in onda l'episodio finale dell'undicesima ... Dopo essersi ritirati dai loro sport, i due hanno continuato a lavorare in televisione. Rosolino è ...