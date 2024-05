Ucraina - Travaglio a La7 | Chi ha raccontato bugie in questi 2 anni dovrebbe dirci qual è la soluzion - la terza guerra mondiale o trattare?

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Se Putin dovesse attaccare un paese Nato, non ci sarebbe bisogno della difesa europea ma scatterebbe l’art.5 del Patto atlantico: se Putin aggredisce un paese della Nato, questa è obbligata a rispondere. Devo ancora capire pere motivo Putinattaccare un paese dell’Alleanza atlantica per poi trovarsi contro tutta la Nato, però può anche darsi che sia così pazzo da farlo. Ma in ogni caso è già previsto quello che succede”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, replica all’ex presidente del Consiglio Mario Monti su un eventuale avanzamento della Russia oltre l’e sulla conseguente necessità di una difesa comune europea.ribadisce la sua posizione sullain: “Abbiamo drogato gli ucraini ...

Una legge contro le “influenze straniere”, di chiara impronta filo putiniana, rischia di far naufragare il sogno europeista di tanti Georgia ni. Una norma, approvata in seconda lettura dalla Commissione Giustizia del Parlamento della Georgia , in una ...

Sull'asse Mosca-Washington tensione alle stelle anche in Niger . Personale militare russo infatti è entrato in una base aerea in Niger che ospita le Truppe americane: la mossa segue la decisione della giunta Niger ina di espellere le forze ...

Europa contro Putin. L’Ue: profitti russi a Kiev. E il Regno Unito espelle un diplomatico di Mosca - Europa contro putin. L’Ue: profitti russi a Kiev. E il Regno Unito espelle un diplomatico di Mosca - I proventi dei beni congelati andranno agli aiuti militari per l’Ucraina. Saranno stanziati 3 miliardi all’anno. Von der Leyen nel mirino degli hacker . Agente rimosso, il Cremlino minaccia ritorsioni ...

Premierato, Pupo: "Meloni è capace e non ho mai incontrato Putin" - Premierato, Pupo: "Meloni è capace e non ho mai incontrato putin" - Roma, 8 mag. (askanews) - "Sono stato invitato da persone che mi stimano, io mi occupo di questioni del mio paese. Anche rapporti con altri paesi, paesi dove gli italiani spesso non vanno. Non sono di ...

Putin, prova di forza: missili sulle centrali - putin, prova di forza: missili sulle centrali - Il Cremlino ha preso di mira la rete elettrica ucraina. E sembra non avere alcuna intenzione di porre fine ai suoi bombardamenti martellanti. Kiev accusa le truppe di putin di aver lanciato 55 missili ...