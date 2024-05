Almanacco del 09-05-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024)del giorno lunedì primo umana zio buon primo maggio da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giuseppe Lavoratore il nome Giuseppe deriva dall’ebraico Joseph significa dio accresca erano meno durante i posti primogeniti nella speranza di l’arrivo di altri figli il proverbio si dice maggio fresco è Ventoso re l’hanno copioso i nati di oggi Roby Facchinetti Ricky Tognazzi Violante Placido facciamo tantissimi auguri oggi al nostro Giuliano Ferrigno è importante diventa maturo non lo sappiamo va bene Tanti auguri buon compleanno anche a Gabriele Lisa Sara Gaia Martina Lucia Martina fine ha fatto andiamo a salutare un po’ di persone anche oggi E allora salutiamo in particolare Cristian Fabio Fiorella buona giornata anche a Serena Gemma Barbara buonissima giornata anche a te andiamo a fare il nostro viaggio che ci porto in quel primo maggio 1840 quando viene ...