Obiettivo prevenzione Salute femminile - medici piazza Grande

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’aspettativa di vita delle donne ha registrato significativi miglioramenti nel corso degli ultimi decenni. Per riuscire tuttavia a mantenere una buona qualità di vita, anche in età avanzata, è molto importante che si inizi a faresin dalla giovane età. In tal senso Unimore e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, col supporto di Fondazione di Modena e Fondazione Iris Ceramica Group, organizzano, in occasione della festa della mamma, un evento pubblico di sensibilizzazione ededicato alle donne, con stand informativi in, a Modena, domenica dalle 10 alle 13. Sarà un evento caratterizzato da un approccio pratico, che coinvolgerà diverse associazioni di volontariato, Croce Rossa, Croce Blu, AIL, Amici del Cuore, ANT, Cuore in Gamba, Il Cesto di Ciliege, Moringa, Rete Archivi ...