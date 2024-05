Eurovision - stasera seconda semifinale | sul palco Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) –, giovedì 9 maggio, per l'Song Contest 2024. Novità assoluta della 68esima edizione, l’introduzione dell’esibizione integrale inanche per i 'Big Five' – Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito – nonostante siano già qualificati per la finale, insieme alla vincitrice uscente Svezia. La corsa, dunque, verso la finale