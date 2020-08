Gli scontri a Minsk in Bielorussia dopo l’annuncio della vittoria di Lukashenko (Di lunedì 10 agosto 2020) Le elezioni in Bielorussia hanno riconfermato al potere per un sesto mandato Aleksandr Lukashenko, l’ex capo di una fattoria sovietica che ama farsi chiamare batka, padre, ma che gli Usa hanno battezzato “l’ultimo dittatore d’Europa”. Gli exit poll gli hanno assegnato il 79,7% dei voti. All’unica candidata dell’opposizione ammessa, Svetlana Tikhanovskaja, è andato un risicato 6,8%. Affluenza dichiarata intorno all’80% con un record del 40% nelle giornate di voto anticipato. If you haven’t seen what’s happening in Belarus, look into it. This is Minsk tonight. The President/Dictator claims to have won 80% of the vote. Yet thousands and thousands are protesting, saying he stole the election. This is his response ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : “Rivoluzione, rivoluzione”, “Impicchiamoli tutti”. Sono gli slogan che si alzano da piazza dei Martiri a Beirut, ec… - Open_gol : Proteste in Bielorussia per i risultati del voto. Gli agenti hanno usato granate stordenti. Si contano i primi feri… - marchess88 : Ieri si è svolta la conferenza per gli aiuti al #Libano e i Grandi donano 250.000.000 di euro a #Beirut e ieri ci s… - clikservernet : Gli scontri a Minsk in Bielorussia dopo l’annuncio della vittoria di Lukashenko - Noovyis : (Gli scontri a Minsk in Bielorussia dopo l’annuncio della vittoria di Lukashenko) Playhitmusic -… -