Beautiful e Covid-19, le prime riprese con manichini e bambole gonfiabili: il trucco si vede (Di lunedì 10 agosto 2020) Beautiful, la soap opera più famosa e longeva al mondo, ha appena tagliato il traguardo dei 30 anni di messa in onda. Ma, per la prima volta il set ha visto spegnersi momentaneamente le luci a causa dell’emergenza sanitaria. Il Covid-19 ha trascritto una nuova era e tracciato nelle nostre routine, un modo diverso di poter vivere a contatto con gli altri. Questa situazione non ha soltanto destabilizzato il singolo ma anche intere produzioni. Di recente la stessa produzione di ‘Beautiful’ si è adeguata sui set della soap opera per rispettare le misure anti Covid-19. Anche se necessaria, i primi risultati sembrano non essere così soddisfacenti. manichini e bambole Nonostante la grande ondata dei contagi che ha colpito gran parte del mondo, molte ... Leggi su velvetgossip

Un abbraccio, un bacio, effusioni e tenerezze. Nulla di nuovo a “Beautiful” se non fosse che l’oggetto del desiderio dei personaggi non sono Brooke o Ridge, ma bambole gonfiabili o manichini. Al di là ...

