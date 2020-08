Joseph Capriati e James Senese in New Horizons, tradizione e innovazione nel nuovo singolo (Di domenica 9 agosto 2020) Joseph Capriati e James Senese in New Horizons: il brano, disponibile dal 7 agosto, è la collaborazione sorprendente tra il dj/producer Joseph Capriati e il sassofonista James Senese. Da un lato la tradizione di James Senese, dall'altro l'innovazione di Capriati: il nuovo brano è il fil rouge tra il passato e il presente, dall'eredità della musica napoletana alla proiezione nel futuro. New Horizons è disponibile in due versioni. In entrambe (radio ed extended version) convivono la produzione elettronica di Joseph Capriati, in un ... Leggi su optimagazine

