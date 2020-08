Italia, avvistato il Diavolo al mare: le immagini sono impressionanti (Video) (Di domenica 9 agosto 2020) Il Video a fine articolo! Duplice avvistamento, questa mattina, per Antonio Gargiulo, pescatore di Massa Lubrense. Un «Diavolo di mare» che nuota a pelo d'acqua al largo dello scoglio di Vetara, zona A del Parco Marino di Punta Campanella, e due delfini che saltano nell'alba che sorge dietro Li Galli, zona B dell'Area Marina Protetta. L'avvistamento del Diavolo di mare, nome scientifico Mobula Mobular, è particolarmente significativo e insolito. È una specie inserita nella lista rossa della Iucn, la lista delle specie a rischio di estinzione. Simile alla Manta, ma diverso per alcune caratteristiche, preferisce nuotare nelle profondità più buie e remote, anche a migliaia di metri sotto il mare. (Continua...) Questa specie ... Leggi su howtodofor

Un canyon come negli Stati Uniti. Ma anche un angolo in città che sembra arrivare direttamente da Londra e mare cristallino che ricorda le Maldive. Le vacanze in Italia possono regalare esperienze inc ...

5 destinazioni in Italia per passare le vancanze 2020 in montagna d'estate: Non solo spiagge e celebri località turistiche affacciate sul mare. L'italia può offrire anche delle vacanze in montagna d'e ...

Un canyon come negli Stati Uniti. Ma anche un angolo in città che sembra arrivare direttamente da Londra e mare cristallino che ricorda le Maldive. Le vacanze in Italia possono regalare esperienze inc ...5 destinazioni in Italia per passare le vancanze 2020 in montagna d'estate: Non solo spiagge e celebri località turistiche affacciate sul mare. L’italia può offrire anche delle vacanze in montagna d’e ...