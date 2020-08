Gli Usa ringraziano Trump: superati i 5 milioni di casi di Covid (Di domenica 9 agosto 2020) Gli Usa hanno superato i 5 milioni di casi di coronavirus, secondo il database del New York Times, e restano il Paese con il maggior numero di contagi al mondo. Gli Stati Uniti guidano la triste ... Leggi su globalist

HuffPostItalia : Trump: 'Qui la pandemia sta scomparendo'. Ma gli Usa vanno verso i 5 milioni di casi - LaStampa : Gli Usa hanno superato i 5 milioni di casi di coronavirus, secondo i dati del “New York Times” e guidano la triste… - rubio_chef : “Tutta colpa del Nitrato d’ammonio” is the new “Gli Africani a Lampedusa mangiano i cani”. Mi fa specie che giornal… - cgregorio52 : RT @huge1961: @Agenzia_Ansa @MPSkino Non si comprende come i cittadini americani e le loro istituzioni non prendano provvedimenti di fronte… - 573f4n0 : Gli #USA superano i 5 milioni di contagi #coronavirus #COVID19 -