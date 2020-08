Sarri esonerato: i nomi per la panchina della Juventus (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri paga il fallimento in Champions League della Juventus. La sua avventura sulla panchina bianconera si chiude dopo solo una stagione, con in mano lo scudetto (il nono consecutivo per il club e il primo assoluto per lui in carriera) ma condannato dal flop europeo e dalle tante incertezze che hanno costellato l'annata. La pausa di riflessione annunciata a caldo dal presidente Andrea Agnelli è durata lo spazio di una notte, poi il verdetto: esonero. Pur con in mano due anni di contratto (scadenza 30 giugno 2023) a 5,5 milioni di euro netti più bonus.Una decisione maturata da tempo. L'addio alla Champions League dopo la peggiore campagna europea degli ultimi anni ha solo fatto da acceleratore e lo stesso tecnico lo aveva capito. Alla vigilia aveva spiegato che il suo lavoro non sarebbe stato ... Leggi su panorama

DiMarzio : Esonerato #Sarri dalla @juventusfc, atteso il comunicato ufficiale @SkySport - romeoagresti : La #Juve ha deciso: esonerato Maurizio #Sarri @GoalItalia ?????? - FabrizioRomano : Maurizio Sarri è stato esonerato: non è più l'allenatore della #Juventus ???? @SkySport - solopaturnie : Mi allontano per un'oretta e quando torno Sarri è esonerato. Aiuto. - xShawn10x : RT @forumJuventus: ?? Adesso è anche ufficiale: Sarri esonerato dalla Juve ?? -