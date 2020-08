Le regole IATA per il trasporto aereo degli animali (Di sabato 8 agosto 2020) IATA è un acronimo che sta per “International Air Transport Association”, ovvero una delle associazioni più importanti a livello globale, se si considerano le adesioni delle compagnie aeree. Di cosa si occupa la IATA? Il suo ruolo principale riguarda le condizioni contrattuali di trasporto e gli aspetti tariffari, ma tratta anche altri temi come lo sviluppo marketing e alcuni aspetti economici. Ogni attività promossa dalla IATA ha lo scopo di migliorare la sicurezza dei servizi offerti dalle compagnie aeree e di operare nel rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema. Come in molti sapranno già, è la IATA a dettare le linee guida da seguire per il trasporto degli animali domestici in ... Leggi su leggioggi

Ultime Notizie dalla rete : regole IATA Le regole IATA per il trasporto aereo degli animali LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Aerei, compagnie e aeroporti scrivono al governo: «No al distanziamento a bordo»

Le compagnie aeree e gli aeroporti chiedono al governo italiano di non introdurre di nuovo il distanziamento all’interno dei velivoli come misura di prevenzione anti-Covid o l’intero settore potrebbe ...

Ma perché sugli aerei il distanziamento sociale non c’è?

In queste ore di confusione sulle norme di distanziamento sui treni — prima l’annuncio di Trenitalia e Italo della possibilità di tornare a viaggiare a capienza piena; poi l’ordinanza del ministero de ...

Le compagnie aeree e gli aeroporti chiedono al governo italiano di non introdurre di nuovo il distanziamento all’interno dei velivoli come misura di prevenzione anti-Covid o l’intero settore potrebbe ...In queste ore di confusione sulle norme di distanziamento sui treni — prima l’annuncio di Trenitalia e Italo della possibilità di tornare a viaggiare a capienza piena; poi l’ordinanza del ministero de ...