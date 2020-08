Wall Street apre in frazionale ribasso (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Wall Street apre le contrattazioni in frazionale ribasso, a dispetto dei positivi dati del mercato del lavoro, in gran parte controbilanciati dall’aumento di contagi di Covid-19. Il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,58%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l’S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 3.340 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,3%); come pure, in lieve ribasso l’S&P 100 (-0,32%). In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-1,78%), materiali (-0,80%) e informatica ... Leggi su quifinanza

fisco24_info : Borsa: Europa cauta con avvio in calo Wall Street: Male petroliferi, auto e banche. Spread a 145 - 24finanza : Dati Usa sul lavoro meglio delle attese, ma Europa e Wall Street restano caute - Crollo sinistri spinge l'utile Uni… - Laural21562870 : RT @world_warriors1: #WAL «Bambini e cani sono necessari al benessere del Paese come Wall Street e la ferrovia». (H. Spencer Truman) #bi… - tvbusiness24 : #WallStreet subisce le tensioni tra #USA e #Cina. L’indice #DowJones segna un ribasso dello 0,28%, l’S&P500 scivola… - nnnnonnon1 : RT @wonderful_g: #VenerdiDAgosto #VentagliDiParole “A volte, mentre cammino, mi sento come se mi fossi dimenticato qualcosa, come se ave… -