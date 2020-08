Quel 4 agosto del '75 che ha segnato il declino dei Led Zeppelin (Di venerdì 7 agosto 2020) La data del 4 agosto 1975 è tristemente nota a tutti gli amanti del rock. Per alcuni segnò l’inizio del declino dei Led Zeppelin, per altri una svolta umana e artistica nella vita del loro frontman Robert Plant, la cui voce da Quel momento ebbe un timbro diverso, minore estensione, minore potenza.Ci sono poi i cultori di esoterismo che ritengono di poter leggere, in Quello che accadde nel famigerato giorno, ma anche in molti eventi drammatici che ebbero luogo dopo (le morti di Bonham e del figlio di Plant) le ripercussioni disastrose dell’amore del chitarrista Jimmy Page per Aleister Crowley, colui che in vita amava firmarsi “The Beast”, la Bestia, oppure “666”, il numero che designa Satana. In ogni caso, la frase ricorrente per questa data è: ... Leggi su huffingtonpost

“Comuni ed enti territoriali sono stati messi sotto sforzo durante la pandemia. Il Covid ha ridisegnato una nuova geografia della finanza locale, in cui i Comuni maggiormente colpiti dall’emergenza sa ...

Un messaggio forte a difesa dell’ambiente, che la regista Manu Lalli, ecologista convinta ha voluto affidare allo spettacolo di Madama Butterfly in scena nel Gran Teatro Giacomo Puccini per due recite ...

