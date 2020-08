"Lascio il gruppo alla Camera". Altro addio, il "big" grillino molla il M5s: ora per il governo si mette male (Di venerdì 7 agosto 2020) Altro addio per il Movimento 5 Stelle. Il deputato Paolo Lattanzio annuncia: "Ho consegnato alla Presidenza della Camera dei Deputati la lettera con cui comunico la mia uscita dal gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle. La motivazione, nota da tempo, è legata all'aperto dissenso rispetto alle scelte strategiche di mancato posizionamento in uno schieramento largo di centro sinistra per le elezioni Regionali Pugliesi. Il mio supporto alla linea politica del Presidente Conte e del governo rimane fermo e convinto. Nelle prossime ore illustrerò nel dettaglio tutte le motivazioni", ha commentato l'ormai ex grillino su Facebook. Una vera e propria batosta, questa, che mette a repentaglio la tenuta del ... Leggi su liberoquotidiano

