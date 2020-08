Juve, fuori dalla Champions. Ronaldo rimonta il Lione ma non basta. Sarri a rischio (Di venerdì 7 agosto 2020) Non basta un super Ronaldo alla Juventus che esce dalla Champions nonostante il 2-1 sul Lione. Ora è crisi profonda in casa bianconera. Sarri a rischio addio.LEGGI LA CRONACAFormazioni... Leggi su ilmessaggero

juventusfc : 60' | ECCOLOOOOOOOOO! RO-NAL-DOOOOOO! IL DUE A UNO DELLA JUVE E' UN GOL PAZZESCO DA FUORI AREA DI @CRISTIANO!!!… - capuanogio : #Juve fuori dalla #ChampionsLeague contro il #Lione. Non è bastato #Ronaldo che si è caricato sulle spalle una sq… - TuttoMercatoWeb : ??? Ravanelli a @StadioAperto: 'Il futuro di #Sarri non dipende da #JuveOL. Manca un Mandzukic a dar sostegno a Cris… - caste_stella : RT @giovabrillo: Sempre e comunque #SARRIOUT. La peggiore Juve degli ultimi 9 anni. Campionato vinto a malapena. In Champions fuori agli ot… - clamark80 : @dragonerossoen1 Sarri era già con un piede e mezzo fuori dalla Juve -