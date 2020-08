Il nuovo film dei BTS al cinema: BREAK THE SILENCE: THE MOVIE (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo il record al box office con il film dello scorso anno Big Hit Entertainment è lieta di annunciare IL nuovo film DEI BTS BREAK THE SILENCE: THE MOVIE IL film EVENTO nei cinema di tutto il mondo dal 10 al 13 settembre Arriva nelle sale il quarto evento dei BTS con le superstar mondiali protagoniste del loro primo tour internazionale negli stadi Un evento speciale con un accesso esclusivo e senza precedenti a ciascun membro della band Arriverà al cinema a settembre BREAK THE SILENCE: THE MOVIE, l’ultimo film delle superstar mondiali BTS che approderà nelle sale italiane dal 10 al 13 settembre (elenco a breve ... Leggi su romadailynews

