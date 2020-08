Il Mattino - Trasferta blindata per il Napoli: riscaldamento in hotel per gli azzurri (Di venerdì 7 agosto 2020) La situazione Covid19 in Spagna preoccupa il Napoli, che a Barcellona dunque sceglie di prendere tutte le precauzioni possibili per tutelare i propri tesserati. Leggi su tuttonapoli

Barcellona-Napoli si giocherà domani otto agosto al Camp Nou, in Spagna. All'andata la partita è terminata con il risultato di 1-1. Il Napoli si prepara alla sfida del Camp Nou contro il Barcellona. L ...

Domani per il Napoli, trasferta blindata contro il Barcellona. Come si legge su Il Mattino, la partita non sarà organizzata come al solito, ma in maniera particolare per rispettare al meglio le norme ...

