Decreto semplificazioni, riparte l’assalto alla diligenza. Quasi tremila emendamenti al Senato, 1.400 sono dei giallorossi (Di venerdì 7 agosto 2020) Numeri da capogiro per il Decreto semplificazioni. Sì, ma non si tratta di fondi a cui attingere, bensì di richieste di modifica del testo da parte dei partiti. Ben 2889 in totale, di cui circa 1400, dunque la metà, arrivati dalla maggioranza. Solo qualche giorno fa, nella riunione tra il premier, Giuseppe Conte, e i capigruppo il messaggio era stato chiaro: cerchiamo un percorso condiviso e condivisibile da tutti. Come se non bastasse la risposta è stata una pioggia di emendamenti che hanno letteralmente sommerso il Decreto. La riunione, presieduta da Conte, è durata circa due ore ed è servita, spiegava il ministro Federico D’Incà, a “concordare insieme la gestione dei lavori da seguire per il Decreto ... Leggi su lanotiziagiornale

vilmamoronese : Decreto Semplificazioni, parere favorevole dalla Commissione Ambiente al Senato, accolte dal M5S anche le proposte… - ItaliaViva : Martedì scadono gli emendamenti al decreto semplificazioni, il testo voluto dal Governo che recupera parte del nost… - PaolaPisano_Min : Nell'incontro con @comuni_anci, che ringrazio, abbiamo preso in esame le importanti misure sulla #digitalizzazione… - Piersoft : La cyber security nel decreto Semplificazioni: tutte le novità in arrivo - soleterramare : RT @vilmamoronese: Decreto Semplificazioni, parere favorevole dalla Commissione Ambiente al Senato, accolte dal M5S anche le proposte delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto semplificazioni Effetto decreto Semplificazioni, giù i bandi sotto i 150.000 euro Lavori Pubblici Ponte sullo Stretto, all'Ars un ddl voto per inserire l'opera tra le priorità

PALERMO - Un disegno di legge per inserire il Ponte sullo Stretto tra le priorità del Governo nazionale, altrimenti in Sicilia si farà il referendum consultivo. Il testo prevede un solo articolo ed è ...

Conferenza Stato-Regioni: ok a riparto Fondo Foreste e nuove misure per la pesca

In linea con quanto sta accadendo per i Programmi operativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE), le Regioni hanno raggiunto un accordo con il ...

PALERMO - Un disegno di legge per inserire il Ponte sullo Stretto tra le priorità del Governo nazionale, altrimenti in Sicilia si farà il referendum consultivo. Il testo prevede un solo articolo ed è ...In linea con quanto sta accadendo per i Programmi operativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE), le Regioni hanno raggiunto un accordo con il ...