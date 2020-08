Cast e personaggi di Save Me Too 2, dal 10 agosto su Sky Atlantic i nuovi episodi con la new entry Lesley Manville (Di venerdì 7 agosto 2020) Dal 10 agosto alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV debutta Save Me Too 2, la nuova stagione della serie thriller Sky Original creata, scritta ed interpretata da Lennie James. La trama di Save Me Too 2 parte un anno e mezzo dopo le drammatiche vicende della prima stagione: Nelly Rowe riprende la sua affannosa e pericolosa ricerca della verità sulla scomparsa della figlia Jody, che conosceva appena. Accusato di averla rapita, Nelly non riesce a darsi pace: da 17 mesi Jody è ancora dispersa e si sono perse le speranze di ritrovarla. Nonostante venga incoraggiato a riprendere in mano la sua vita e ad andare avanti, l'uomo non si arrende e continua ad indagare nel mondo della criminalità organizzata. Nel frattempo, nuovi dettagli potrebbero emergere dal ... Leggi su optimagazine

Notiziedi_it : Cast e personaggi di Alto Mare 3 su Netflix, un rischio epidemia per l’ultima missione delle sorelle Villanueva - iamanewromantic : @alefthand_ La cosa di April è Arizona perché c'erano troppi membri del cast e loro avevano già dato tanto. E certo… - iamanewromantic : @alefthand_ Adesso con la 17esima stagione si ritrovano 9 maschi e 6 donne nel cast, e ovviamente avendo per lo più… - arrogantdikhead : @Susina21435413 @mari_zucca E il cast è sempre lo stesso o ci sono personaggi nuovi? Perchè se ci fossero personaggi nuovi magari.. ?? - claraxgm : RT @wjdowbarnes: tweet di apprezzamento random per peaky blinders perché è una serie tv magnifica con un cast e dei personaggi pazzeschi e… -