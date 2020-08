Altri 400 euro per il reddito d'emergenza nella bozza del Decreto Agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Altri 400 euro di reddito di emergenza per le famiglie più in difficoltà. In una nuova bozza aggiornata del Decreto Agosto, ancora suscettibile di modifiche, compare la misura, per la quale si potrà fare richiesta entro il 15 ottobre. I beneficiari riceveranno un assegno di 400 euro: si tratterebbe della terza tranche dopo le due disposte dal Decreto rilancio di 400 euro ciascuna.Si ‘allunga’ il Decreto Agosto: dai 91 articoli della bozza circolata dei giorni scorsi si passa a una nuova versione, ancora provvisoria, che ne conta 103. Nel testo compare il pacchetto lavoro, con ulteriori 18 settimane di cassa integrazione di cui le seconde ... Leggi su huffingtonpost

Altri 400 euro di reddito di emergenza per le famiglie più in difficoltà. In una nuova bozza aggiornata del decreto agosto, ancora suscettibile di modifiche, compare la misura, per la quale si potrà f ...

Altri 400 euro di reddito di emergenza per le famiglie più in difficoltà. In una nuova bozza aggiornata del decreto agosto, ancora suscettibile di modifiche, compare la misura, per la quale si potrà f ...