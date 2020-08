Altre “perle” dai verbali del Cts: “Il ventilatore polmonare? Ha istruzioni in cinese, non esprimiamo giudizio” (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago – Come già abbiamo avuto modo di rilevare nel corso di questa giornata, i verbali del Cts desecretati da Palazzo Chigi saranno sì parziali rispetto alla mole complessiva di atti prodotti in quel buio periodo, ma rappresentano comunque un incredibile vaso di Pandora di perle – chiamiamole così – sulla gestione a spizzichi e bocconi», come si dice nel centro Italia, dell’emergenza. Dal decalogo nordcoreano per piccini al «mistero» dei verbali del 3 marzo mai pervenuti a Conte, sembrerebbe quasi di stare in una monumentale sceneggiatura di un film di Mel Brooks – se solo questa «sceneggiatura» non avesse accoppato migliaia di persone. Prendiamo ad esempio gli atti del 9 aprile 2020. A pagina 10 il Cts annuncia di aver acquisito i pareri del Gruppo di lavoro ... Leggi su ilprimatonazionale

