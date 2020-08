Air India si schianta a Calcutta: c’erano 191 persone a bordo (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono arrivati sul posto i soccorsi per individuare le cause e provare a verificare l’eventuale presenza di superstiti nel volo Air India che si è schiantato pochi minuti fa a Calcutta, il 7 agosto 2020. Sul volo erano segnalate 191 persone a bordo. Air India, incidente a Calcutta: 191 persone a bordo Al momento, nella vallata in cui c’è stato lo schianto si vedono le sirene delle ambulanze e delle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto. I vigili del fuoco stanno cercando di spegnere le fiamme sulla carcassa dell’aereo. L'articolo Air India si schianta a Calcutta: c’erano 191 persone a bordo proviene ... Leggi su giornalettismo

