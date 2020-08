Serie C, il Siena alza bandiera bianca come la S. Leonzio. Il 20 le riammesse (Di giovedì 6 agosto 2020) Nella prossima stagione di Serie C non saranno ai nastri di partenza il Siena e la Sicula Leonzio che ieri non hanno presentato la domanda di iscrizione. Una rinuncia al campionato che ha lasciato nelle due città grande delusione soprattutto per il Siena, che nel 2013 era in Serie A e un anno dopo è fallito ripartendo dalla D come Robur. I tifosi puntano l'indice sulla presidentessa Anna Durio, mentre a Lentini sono sicuri che dare l'addio alla C dopo tre anni sia dovuto alle vicende giudiziarie che hanno colpito la proprietà. Per la Robur Siena, dunque, qualora dovesse arrivare un'iscrizione al campionato di Serie D, sarà un nuovo passo indietro dopo quello del 2014, quando non si iscrisse al torneo di Serie ... Leggi su itasportpress

Due posti liberi in C, il Ravenna può sorridere

Il Ravenna verrà riammesso alla serie C. La notizia non è ancora ufficiale, ma lo sarà oggi, dopo che i termini per la presentazione delle iscrizioni da parte delle aventi diritto sono scaduti ieri a ...

