Roma, Dzeko duro: «Sono deluso. Il Siviglia ci ha mangiato» (Di giovedì 6 agosto 2020) Edin Dzeko ha commentato l’eliminazione dall’Europa League contro il Siviglia: le parole dell’attaccante della Roma Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia. PRESTAZIONE – «Mi ha deluso tutto, ci hanno mangiati in tecnica, preparazione della gara. Non siamo mai stati in partita. Non so perché abbiamo tirato una volta sola: loro erano pericolosi a palla lunga, non abbiamo visto che era facile giocare da palla dietro. Abbiamo provato 90′ a giocare da dietro e non siamo mai riusciti a tirare in porta. Se guardiamo questa partita ci manca tanto a fare il salto di qualità, dobbiamo farci tante ... Leggi su calcionews24

