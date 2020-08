Le tattiche di Gennaro Gattuso e Quique Setién per Barcellona-Napoli: in tre su Lionel Messi e Riqui Puig allo sbaraglio (Di giovedì 6 agosto 2020) Per fermare Lionel Messi Gennaro Gattuso sta studiando un piano specifico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore azzurro ha istruito perbene tre azzurri: Diego Demme, Piotr Zielinski e Kalidou Koulibaly. La stella argentina sarà circondata: il polacco lo prenderà in prima battuta col supporto del compagno di reparto e se il Pallone d’oro dovesse saltare la pressione arriverà il gigante senegalese. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

Victor Osimhen è il nuovo attaccante del Napoli e la società partenopea si aspetta molto dal giocatore più pagato della storia del club. Aurelio De Laurentiis ha fatto capire che il ragazzo dovrà aver ...

Di Gennaro: "Zidane uomo-Juve perfetto"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, oggi commentatore televisivo ed opinionista ... "Mi è piaciuto questo cambio tattico dato da Fonseca, con la difesa a tre. Hanno giocatori forti, e l'allenatore ...

