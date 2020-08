Esplosione Beirut, arrestati funzionari del porto: danni per almeno 10 miliardi di dollari (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Prosegue la conta di morti e feriti dopo la tremenda Esplosione che ha devastato la città di Beirut. Secondo quanto riporta Al Jazeera sarebbero almeno 135 le vittime e più di 3mila i feriti. Mentre gli investigatori continuano le indagini sulle cause che hanno portato all’Esplosione – sembra sempre più probabile che alla base dello scoppio ci sia un enorme quantità di nitrato di ammonio (un composto chimico utilizzato per la produzione di fertilizzanti ed esplosivi) stoccato in un deposito del porto – il Governo del Libano ha messo agli arresti domiciliari i funzionari del terminal navale di Beirut. Tra i feriti, colpiti in modo non grave, anche due militari italiani in forza al nostro contingente di ... Leggi su quifinanza

Anto_Giovinazzi : Un’esplosione assordante, una disgrazia che lascia senza parole. Il dolore nel vedere queste immagini e la sensazi… - borghi_claudio : Temo che il prezzo pagato da #Beirut non sia solo in termini di vite. Se non erro vicino al punto dell'esplosione s… - ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - RagazzidiTehran : Ecco come il nitrato di ammonio e' arrivato a #Beirut. Ora bisogna solo capire come e' possibile che sia rimasto li… - DonatoriH24 : Beirut, dopo l'esplosione anche i palestinesi in coda per donare sangue - -