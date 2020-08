Esplosione a Beirut, confermata la prima vittima italiana. Altri dieci feriti (Di giovedì 6 agosto 2020) Continua ad aggravarsi il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime della tragedia di Beirut, la capitale del Libano devastata da due esplosioni martedì 4 agosto. Tra i morti c’è anche un’italiana. Si tratta della 92enne Maria Pia Livadiotti, nata a Beirut nel 1928 e moglie di Lutfallah Abi Sleiman, già medico di fiducia dell’ambasciata d’Italia in Libano. Almeno Altri dieci italiani sono rimasti lievemente feriti. La conferma è arrivata da fonti della Farnesina, che stanno monitorando l’evolversi della situazione a Beirut direttamente dall’ambasciata. Tra gli italiani feriti anche Veronica Lia, 31 anni, di Specchia, figlia dell’ex parlamentare ed ex sindaco Antonio Lia, che si ... Leggi su caffeinamagazine

Anto_Giovinazzi : Un’esplosione assordante, una disgrazia che lascia senza parole. Il dolore nel vedere queste immagini e la sensazi… - SkyTG24 : Nell'esplosione di #Beirut molti animali sono stati separati dai propri padroni. Per questo l'ONG 'Animals Lebanon'… - DPCgov : #6agosto Esplosione #Beirut Atterrato volo di @ItalianAirForce con squadre NBCR e esperti in verifiche di staticit… - Ticinonline : Un esercito di volontari per aiutare Beirut #libano #beirut - Antigon25386936 : RT @Open_gol: La madre è entrata in travaglio pochi istanti prima dell’esplosione -