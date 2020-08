Viviana e Gioele: proseguono senza sosta le ricerche della Dj scomparsa in Sicilia con il figlio di 4 anni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Viviana e Gioele non sono ancora stati trovati. Le ricerche sono serrate, cariche di speranza ma anche di paura. Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio Gioele, 4, sono scomparsi due giorni fa dopo un incidente stradale autonomo sull’autostrada A 20 Messina Palermo, all’altezza della frazione di Torre del Lauro di Caronia (Me). Anche la scorsa notte polizia stradale, vigili del fuoco, carabinieri, uomini della forestale, protezione civile e volontari con l’ausilio di droni, unità cinofile, esperti di topografia hanno perlustrato le campagne di Caronia e dei paesi vicini, senza però trovarli. Si è cercato di ripercorrere gli itinerari che i due scomparsi avrebbero potuto ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : Mamma Viviana e figlio Gioele di 4 anni scompaiono nel nulla dopo un incidente: ricerche in corso - emilyy_music : RT @thelastpeterpan: è scomparsa questa donna, Viviana Parisi, presso l'autostrada A 20 che, a seguito di un incidente, nell'ambito del com… - thxboobear : RT @thelastpeterpan: è scomparsa questa donna, Viviana Parisi, presso l'autostrada A 20 che, a seguito di un incidente, nell'ambito del com… - jeovnjungkook : RT @thelastpeterpan: è scomparsa questa donna, Viviana Parisi, presso l'autostrada A 20 che, a seguito di un incidente, nell'ambito del com… - Iramaafp : RT @thelastpeterpan: è scomparsa questa donna, Viviana Parisi, presso l'autostrada A 20 che, a seguito di un incidente, nell'ambito del com… -