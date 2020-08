Vaccino, accordo più vicino: «Questione di ore» (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Svizzera sta per concludere un contratto d'acquisto per la fornitura del farmaco che viene sviluppato da Moderna. Leggi su media.tio.ch

BERNA - La Svizzera sta per concludere un contratto di acquisto di un vaccino contro il nuovo coronavirus con la società statunitense Moderna. Lo ha detto ieri sera alla TV svizzero tedesca SRF Pascal ...

La Svizzera è vicina alla firma di un contratto per la fornitura del vaccino che sta sviluppando l'azienda statunitense Moderna. Lo ha detto Pascal Strupler, direttore dell’Ufficio federale della sani ...

