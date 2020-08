The King's Man - Le Origini: il film conterrà qualche indizio su Kingsman 3? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il regista Matthew Vaughn sta per portare sul grande schermo The King's Man, prequel della saga Kingsman che potrebbe portare alla luce indizi per un terzo capitolo. Matthew Vaughn, regista della saga Kingsman, sta per tornare con un prequel intitolato The King's Man, film che si svolge decenni prima degli avvenimenti delle due pellicole precedenti, uscite rispettivamente nel 2014 e nel 2017, che potrebbe anticipare qualche indizio su un possibile Kingsman 3. In una recente intervista con Empire Magazine, il regista di The King's Man - Le Origini ha parlato dell'atteso prequel, che esplorerà le Origini dell'agenzia di spionaggio sullo sfondo della prima guerra mondiale. Nonostante sia ambientato ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : The King Immobile si incorona 'The King': ecco la sua lettera d'amore al calcio Calciomercato.com The New Mutants: un nuovo spot e la data d’uscita italiana!

Ecco arrivare la data d’uscita italiana e un nuovo spot di The New Mutants, il travagliato progetto legato all’universo di X-Men, diretto da Josh Boone Sembra che finalmente The New Mutants, dopo una ...

Batman: scopriamo insieme la paradossale nascita del Robin King

Il Robin King, questo è il nome del braccio destro dell'ibrido tra Joker e il Cavaliere Oscuro, e nella seconda parte del volume speciale Dark Nights: Death Metal - Legends of the Dark Knights, ci ...

