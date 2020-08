Rinnovo Ibrahimovic, settimana decisiva per la permanenza in rossonero (Di mercoledì 5 agosto 2020) dello svedese. Ingaggio intorno ai 5 milioni Sarà una settimana decisiva per il futuro di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan. L’attaccante svedese – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – si incontrerà con la dirigenza rossonera a Montecarlo. Si parla di un ingaggio tra i 4.5 e i 5 milioni di euro, con i vari bonus legati alle presenze nella prossima stagione e ai gol segnati. Non solo, l’aumento dell’ingaggio passa anche per la qualificazione alla prossima Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

