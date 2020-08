Napoli, senti Beppe Bergomi: “Grazie a Gattuso è rinato Lorenzo Insigne” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Con l’arrivo di Gennaro Gattuso, in casa Napoli sono cambiate molte cose. Il mister partenopeo è stato artefice di una grande seconda parte di campionato, risollevando la squadra da una situazione davvero drammatica. Con Carlo Ancelotti in panchina, infatti, gli azzurri stavano rischiando addirittura di lottare per la zona retrocessione. Una situazione fuori controllo testimoniata … L'articolo Napoli, senti Beppe Bergomi: “Grazie a Gattuso è rinato Lorenzo Insigne” Leggi su dailynews24

Matti_Dribblare : RT @Matti_Dribblare: @gerry_2020 @luca_pane94 @CaloGGamer_YT @FBiasin Che bello che siete...a dire stronzate. Poi vi ha dato talmente alla… - Matti_Dribblare : @gerry_2020 @luca_pane94 @CaloGGamer_YT @FBiasin Che bello che siete...a dire stronzate. Poi vi ha dato talmente al… - micos56 : @Angelacherubi12 @juventusfc Senti,Sarri è l'antitesi di come intendo il calcio io.Andava bene all' Empoli e poi al… - AdriBatti : @VincenzoOrab96 @Blackandblue16 Appunto ad una richiesta così se sei bravo dici senti te ne porto 2 al posto di uno… - Daniela_RMIT : @sasky1980 @grisou79 senti le sue parole e capisci che ha sbagliato?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti Napoli, senti De Jong: "Dipenderà solamente da noi" Yahoo Eurosport IT Il Graffio sostiene Callejon

Il Napoli corre al buio verso il Nou Camp. È carico di interrogativi. Non sa se la Procura Federale ha registrato le frasi razziste contro Gattuso, può solo sperare che Insigne giochi sabato, si chied ...

Conte va oltre le polemiche: "Vincere aiuta a vincere". Handa: "Abbiamo la giusta cazzimma"

Pronti a ripartire, dopo due giorni di passione che hanno messo in subbuglio il mondo Inter. Domani a Gelsenkirchen c'è l'ottavo di finale dell'Europa League in gara secca contro il Getafe. Prendere o ...

Il Napoli corre al buio verso il Nou Camp. È carico di interrogativi. Non sa se la Procura Federale ha registrato le frasi razziste contro Gattuso, può solo sperare che Insigne giochi sabato, si chied ...Pronti a ripartire, dopo due giorni di passione che hanno messo in subbuglio il mondo Inter. Domani a Gelsenkirchen c'è l'ottavo di finale dell'Europa League in gara secca contro il Getafe. Prendere o ...