Marotta “Conte? Testa al Getafe, Sanchez con noi 3 anni” (Di mercoledì 5 agosto 2020) GELSENKIRCHEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sabato si è concluso un capitolo importante in campionato, un campionato anomalo che ha avuto tante difficoltà. Oggi si apre un nuovo capitolo dell'Europa League che affrontiamo provando a dare il massimo. Vogliamo provare ad arrivare in fondo e magari vincere, nel rispetto della maglia e del blasone della società”: Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, dribbla le domande su Antonio Conte, che dopo la gara con l'Atalanta ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni in merito alla poca protezione avuta da parte della società: “Io sono concentrato su questa serata che è spartiacque – ha detto a pochi minuti dall'inizio del match contro il Getafe -. Ieri Conte ha rilasciato una dichiarazione molto chiara, direi di attenerci a quella”. Il ... Leggi su iltempo

